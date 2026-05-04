Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, – “Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια” είπε για την Καρυστιανού

Για τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο εκτίμησε ότι το κόμμα του δεν θα βρεθεί στη δεύτερη θέση στις εκλογές αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού για την οποία σχολίασε ότι «ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια», μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε για τον πρώην πρωθυπουργό στο Action24, «ο Τσίπρας έφυγε με 17%, με ένα κόμμα συγκροτημένο που δεν είχε αρχίζει να σκορπάει και τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα συντρίμμια που δημιούργησε με τη φυγή του. Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους άφησε να διαλυθούν, έφερε τον Κασσελάκη και τώρα προσπαθεί να τα μαζέψει ξανά».

«Νομίζω δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, νομίζω ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο Τσίπρας. Και αυτά που λέει τώρα είναι ανοησίες. Ξέρετε πότε έφυγαν τα λεφτά από την Ελλάδα; Στο τέλος του 2014 με την προοπτική ότι θα έρθει ο Τσίπρας. Τον δοκιμάσαμε, το 2015 είχε ένα αφήγημα πιστευτό ότι οι άλλοι σας κοροϊδεύουν και εγώ θα πάω στην Ευρώπη να βαράω τα νταούλια . Τον δοκιμάσαμε αλλά αποτύχαμε» πρόσθεσε ο κ. Δρυμιώτης για τον Αλέξη Τσίπρα.

Όσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού, ο πολιτικός αναλυτής σημείωσε ότι «πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι μαζί της και ποιες είναι οι θέσεις της». Όπως είπε «είδα το διάγγελμά της και από τον τρόπο που μιλούσε φαινόταν να κοιτάει ψηλά σε autocue. Όταν διαβάζει είναι μια χαρά όταν όμως γίνει πολιτικός αρχηγός και πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν είναι γραμμένες θα φανεί αν μπορεί να απαντήσει. Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια»

Μιλώντας, τέλος, για το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε ότι «για μένα είναι η άλλη χορηγία που κάνει ο Ανδρουλάκης στον Μητσοτάκη. Όταν ο νοικοκυραίος σκέφτεται αν ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν θα έχει αυτοδυναμία τι θα μου προκύψει, κάνεις πολλούς να σκέφτονται να ψηφίσουν ΝΔ. Είναι λάθος να αυτοεγκλωβίζεσαι και να αυτοδεσμεύεσαι από τώρα ότι δεν θα συνεργαστείς με τη ΝΔ».