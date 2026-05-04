Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται το μουσείο με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη

Εγκαινιάζεται το προσεχές Σάββατο το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).