Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται το μουσείο με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη
THESTIVAL TEAM
Εγκαινιάζεται το προσεχές Σάββατο το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.
Από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
- Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται το μουσείο με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη
- Ρούτε μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία: “Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα”