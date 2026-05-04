Τασούλας: Η Ευρώπη καλείται να βρει λύσεις για την στρατηγική της αυτονομία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετέχει στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιείται στο Ερεβάν της Αρμενίας.

Κατά την άφιξή του, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «η σημερινή 8η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας λαμβάνει χώρα στο Ερεβάν της Αρμενίας σε μία κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι συνεχιζόμενες συρράξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια σε όλο τον κόσμο».

Επίσης, τόνισε ότι «μέσα σε αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον, η Ευρώπη, στο σύνολό της, καλείται να αναζητήσει λύσεις που θα προάγουν την ενότητα και την στρατηγική της αυτονομία, με προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο».

«Στο πλαίσιο αυτό, στη σημερινή Σύνοδο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη θωράκιση του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού, των δημοκρατικών μας θεσμών και των κρίσιμων υποδομών μας από τις ποικίλες υβριδικές απειλές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών μας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Θα ανταλλάξουμε απόψεις για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρίως μέσα από έργα ενεργειακής και τεχνολογικής συνδεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, φιλοδοξεί να διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτόν τον τομέα, με την ανάπτυξη υποδομών, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, που θα την καταστήσουν κόμβο εισαγωγής και μεταφοράς ενέργειας και άλλων προϊόντων προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Τασούλας και κατέληξε: «Προσβλέπω, λοιπόν, σε εποικοδομητικές συζητήσεις, που θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση συνεργασιών και στην προώθηση της ειρήνης προς όφελος όλων των χωρών της Ευρώπης και των πολιτών τους».

