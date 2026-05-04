Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους για να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ

Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ, όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, μεταδίδει το πρακτορείο Φαρς.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όταν το αμερικανικό πολεμικό αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών. Όπως μεταδίδεται, δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή.

Παράλληλα, το ιρανικό ναυτικό υποστήριξε, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, ότι απέτρεψε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.