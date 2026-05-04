Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον προπηλακισμό εις βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπηλακισμό που κατήγγειλαν οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σε βάρος του αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (αμφότερα από κοινού).

Το περιστατικό, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (30/04), εντός του κτιρίου Διοίκησης. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο προπηλακισμός συνέβη από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, με την υποστήριξη και μελών ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών.

Ο κ. Μιχαηλίδης αισθάνθηκε αδιαθεσία από την ένταση και την επιθετικότητα, διέκοψε προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, απ’ όπου μετά την εξέτασή του αποχώρησε.

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ.

«Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΘ Εισαγγελική παρέμβαση

