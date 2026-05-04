Καύσιμα: “Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν” λένε οι πρατηριούχοι – Στα 2,10 η αμόλυβδη, η επιδότηση κρατάει χαμηλά το πετρέλαιο

Με τις αυξήσεις να βρίσκονται σε συνεχή άνοδο και τους πρατηριούχος να εκτιμούν και νέες αυξήσεις, η τιμή τις βενζίνης πλέον αγγίζει τα 2,10 ενώ την ίδια στιγμή οι καταναλωτές προσπαθούν να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα εξαιτίας της ακρίβειας στα καύσιμα.

Με τις τιμές στα καύσιμα να παραμένουν υψηλές και με την τιμή της απλής αμόλυβδης να έχει σπάσει και πάλι το φράγμα των 2 ευρώ, οι καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το που θα πάει αυτή η κατάσταση.

Μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο η μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά ανήλθε στα 2,074 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης έφτασε τα 1,880 ευρώ, προκαλώντας πονοκέφαλο στους οδηγούς.

Στην Βόρειο Ελλάδα πολλοί είναι αυτοί που έχουν συμβιβαστεί με τις νέες υψηλές τιμές στα καύσιμα και περιμένει μια μελλοντική πτώση.

Ο Σάββας Παλετσής, πρατηριούχος καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, μιλάει στο newsit.gr λέγοντας ότι «δεν υπάρχει φόβος για ελλείψεις στην αγορά, αλλά η τιμή της βενζίνης θα κυμαίνεται στα 2 ευρώ. Η κατάσταση είναι κάθε μέρα και πιο πάνω. Τελειώσαμε. Τα χρηματιστήρια είναι προς τα πάνω. Και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, τουλάχιστον τρεις-τέσσερις μήνες θα κάνουνε οι χρηματιστηριακές αγορές να συνέλθουνε. Οι εγκαταστάσεις είναι κατεστραμμένες, τα καράβια είναι σταματημένα, άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μέχρι στιγμής δεν ακούστηκε κάτι ότι δεν έχουμε καύσιμα, ή κάντε κουπόνια, ή δεν μπορούμε να σας δώσουμε καύσιμα. Δεν έχουμε τέτοιο φόβο. 2 ευρώ και προς τα πάνω. Τελειώσαμε. Και με πλαφόν οι πρατηριούχοι, έτσι; Πιεσμένα τα κέρδη. Ο κόσμος το έχει καταλάβει. Δηλαδή είναι στη μοίρα του. Δεν λέει πλέον τίποτα», αναφέρει.

Ίδια είναι η εικόνα που συναντάει κανείς και στα πρατήρια της Αττικής με τις τιμές και εκεί να σπάνε το φράγμα των 2 ευρώ. Για παράδειγμα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφόρο Συγγρού η τιμή της Βενζίνης είναι 2,064, ενώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η τιμή φτάνει στα 2,095.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κρατάει την τιμή χαμηλά. «Ο κόσμος έχει περιορίσει το περιττό, αλλά στη δουλειά του δεν μπορεί να μην πάει. Μπροστά στην ταλαιπωρία, προτιμά να πληρώσει κάτι παραπάνω και να πάρει το όχημά του. Ίσως να σκεφτεί λύσεις συνέργειας, να πηγαίνουν δύο-δύο ή τρεις-τρεις με το ίδιο αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με τους πρατηριούχους δεν πρόκειται να δούμε πτώση στις τιμές, με τις αυξήσεις να παραμένουν στην αγορά. «Έτσι όπως πάει η κατάσταση, οι αυξήσεις θα συνεχιστούν, είναι βέβαιο. Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ σοβαρό πλήγμα. Το Ιράν ήδη μειώνει την παραγωγή γιατί δεν ξέρει πού να αποθηκεύσει το πετρέλαιο, χρησιμοποιεί πλοία ως αποθήκες, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ δεν μας επηρεάζει άμεσα, ίσως στο μέλλον δημιουργήσει ανταγωνισμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα αποθέματα μειώνονται, κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα», καταλήγει η κ. Ζάγκα.

Σταθερά πάνω από δύο ευρώ παραμένει η τιμή της βενζίνης και στην Πάτρα με την τιμή της αμόλυβδης να καταγράφεται από 2,014 και να φτάνει μέχρι και τα 2,14 σε περιπτώσεις.