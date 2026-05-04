Χιλιάδες πολίτες στο Ντουμπάι έλαβαν επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους

THESTIVAL TEAM

Ο εφιάλτης των πυραυλικών επιθέσεων φαίνεται να επιστρέφει στο Ντουμπάι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του Εμιράτου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας χιλιάδες πολίτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας, η οποία έκανε λόγο για πιθανή απειλή από πυραύλους και καλούσε σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Το μήνυμα, το οποίο εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα αραβικά, προειδοποιεί ότι «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο πυραυλικών απειλών» και καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο.

Παράλληλα, συστήνεται να απομακρυνθούν από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους, ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να αναμένουν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. Η ειδοποίηση φέρει την υπογραφή του Υπουργείου Εσωτερικών (MOI), γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο αυξημένου συναγερμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για συγκεκριμένο περιστατικό ή επίθεση, ωστόσο η ενεργοποίηση του μηχανισμού μαζικής ειδοποίησης δείχνει ότι οι αρχές αξιολογούν ως υπαρκτό τον κίνδυνο.

Ντουμπάι

