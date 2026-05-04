MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ – Η ανάρτηση της ΠΑΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανάρτησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον δεξιό άκρο πόδα, με στόχο την αποκατάσταση της κατάστασής του και την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Βούλγαρος θα είναι έτοιμος από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχήθηκε δημόσια στον ποδοσφαιριστή καλή ανάρρωση και ταχεία επιστροφή στα γήπεδα, με τους φιλάθλους της ομάδας να εκφράζουν ήδη τη στήριξή τους μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους στην παραλία της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ένας ενήλικος

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Νικόλας Ραπτάκης για Άννα Βίσση: Η τελεία στη συνεργασία μας μπήκε 100% την κατάλληλη στιγμή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Το λάθος στο σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα που αφήνει σκόνη στο πάτωμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ο Ζίβκοβιτς καλεί τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάνε στη Θύρα 4 για να δεχθούν το χειροκρότημα

ΔΕΘ 25 λεπτά πριν

Έντονο εμπορικό ενδιαφέρον για το εκθεσιακό “δίδυμο” Forward Green και Renewable EnergyTech

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Δύο στρατιωτικοί των ΗΠΑ αγνοούνται στο νότιο Μαρόκο