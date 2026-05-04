ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ – Η ανάρτηση της ΠΑΕ

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανάρτησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον δεξιό άκρο πόδα, με στόχο την αποκατάσταση της κατάστασής του και την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Βούλγαρος θα είναι έτοιμος από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχήθηκε δημόσια στον ποδοσφαιριστή καλή ανάρρωση και ταχεία επιστροφή στα γήπεδα, με τους φιλάθλους της ομάδας να εκφράζουν ήδη τη στήριξή τους μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.