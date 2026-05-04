Σοκ στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: O Ντέρι έπεσε αναίσθητος μετά από σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ

Ο αγώνας της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League πήρε σοκαριστική τροπή στο 45′, με τον Τζέσε Ντέρι των γηπεδούχων και τον Ζακ Άμποτ των κόκκινων να συγκρούονται κεφάλι με κεφάλι.

Το Στάμφορντ Μπριτζ πάγωσε όταν είδε τον Τζέσε Ντέρι να πέφτει αναίσθητος στο έδαφος, μετά την σύγκρουση με τον Ζακ Άμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Τσέλσι χρειάστηκε σχεδόν δέκα λεπτά για να αποχωρήσει με φορείο και νάρθηκα στον αυχένα από τον αγωνιστικό χώρο.

Όλα ξεκίνησαν από ένα κόρνερ της Τσέλσι στην προσπάθεια να επιστρέψει από το 0-2 και ο 19χρονος επιθετικός πήγε με δύναμη προς την μπάλα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύναμη πάνω στο κεφάλι του παίκτη των κόκκινων.

Ο Ντέρι κέρδισε πέναλτι για τη συγκεκριμένη φάση με τον Πάλμερ που ανέλαβε την εκτέλεση να μη βρίσκει δίχτυα, αφού ο Σελς έπεσε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.