Έντονο εμπορικό ενδιαφέρον για το εκθεσιακό “δίδυμο” Forward Green και Renewable EnergyTech

Αυξημένες ομαδικές επισκέψεις με έντονο εμπορικό ενδιαφέρον, ενισχυμένη ροή απλών επισκεπτών και 291 επιχειρηματικές συναντήσεις ήταν οι καρποί του εκθεσιακού «διδύμου» ForwardGreen και RenewableEnergyTech που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Οι δε επισκέπτες προήλθαν από την Ελλάδα και 19 χώρες του εξωτερικού, γεγονός που υπογράμμισε και τη διεθνή απήχηση του εκθεσιακού γεγονότος. Οι δύο εκθέσεις ανέδειξαν λύσεις αιχμής στην αποθήκευση ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση, τα ευέλικτα φωτοβολταϊκά συστήματα και την κυκλική οικονομία, καθώς και στα σύγχρονα μοντέλα αυτοπαραγωγής και ενεργειακών κοινοτήτων, τα οποία υποστηρίζονται πλέον ενεργά από το νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η Renewable Energy Tech διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ενημερωτικό portalenergypress.gr.

Μεγάλη ήταν η ικανοποίηση των εκθετών για τις B2B συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και λειτούργησαν ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση συνεργασιών και την ανάπτυξη επαγγελματικών δικτύων. Στο πλαίσιο των B2B συναντήσεων συμμετείχαν 121 hostedbuyersαπό 30 χώρες, πραγματοποιώντας συνολικά 291 επιχειρηματικά «ραντεβού», συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον που προγραμματίστηκαν εκτός της πλατφόρμας, ενισχύοντας σημαντικά τον διεθνή προσανατολισμό της διοργάνωσης.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήταν το Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» -με την υποστήριξη του ΟΤΑ Voice- που κατέστησε το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επίκεντρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπους δήμων από όλη τη χώρα να δίνουν το «παρών».

Οι δύο εκθέσεις συγκέντρωσαν 81 εξειδικευμένους εκθέτες (70 εγχώριους και 11 διεθνείς) από χώρες όπως η Κύπρος, η Τσεχία, η Κίνα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία. Παράλληλα, προσέλκυσαν εγκαταστάτες, επενδυτικές εταιρείες και στελέχη λήψης αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διευρυμένη στόχευση όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή (Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Κροατία, Πολωνία και Τουρκία).

Επίσημος Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν η OPTIMUS ENERGY και Επίσημοι Συνεργάτες οι εταιρείες FARIA RENEWABLES, GREENVOLT NEXT GREECE S.A., ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., COMBATT και BUREAU VERITAS.