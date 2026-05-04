Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ – Πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι

Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000. Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers), με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας.

