Καστανίδης: Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ αλλά από αυτό που δημιούργησε ο Ανδρουλάκης – Δεν συζητώ με άλλο κόμμα

Τους λόγους της απόφασής του να παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κλήθηκε να σχολιάσει, μιλώντας στην εκπομπή «Έχουμε και Λέμε» με τους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα, ο Χάρης Καστανίδης, πρώην υπουργός και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Καστανίδης είπε αρχικά, “Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα Οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή, όπως έγινε τον Απρίλιο του 2025 στην Αμπελοκήπων – Μενεμένης (…)”.

Και πρόσθεσε “Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια: Εμένα. Γιατί; Έναν και μοναδικό άνθρωπο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ η ρύθμιση και αφορά έναν. Δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος, διότι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ εξαιρούνται της ρύθμισης, δηλαδή ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να είναι, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν 20 χρόνια θητείας ως βουλευτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού (…)”.

Μεταξύ άλλων, αναφορικά με την πορεία του ΠΑΣΟΚ επισήμανε “Εάν πούμε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στις καλές εκλογικές επιδόσεις ενός κόμματος, είναι: πρώτον, να υπάρχει μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και ευφυής ηγεσία, η ηγεσία που μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και ο τρίτος παράγοντας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται κτήμα με λίγες γραμμές του ελληνικού λαού και καταλαβαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερες μέρες. Δεν είναι ένας από τους παράγοντες και η ηγεσία που παίζει ρόλο; (…)”.

Και τόνισε “Όπως γράφω στη δήλωσή μου, δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά. Αυτό που υποχρεούμαι να κάνω για λόγους αξιοπρέπειας είναι να παραιτηθώ από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Και λέω ότι κρατώ στην καρδιά μου όλους τους αγώνες που έδωσα με πολλούς φίλους και συντρόφους και θα συνεχιστούν οι αγώνες αυτοί“.

Τέλος, ως προς το ενδεχόμενο ένταξής του σε κάποιο άλλο πολιτικό σχηματισμό, σημείωσε χαρακτηριστικά “(…). Μην αναζητείτε σενάρια. Δεύτερον, αν είχα να σας πω ότι συνομιλώ με ανθρώπους και κόμματα, θα σας το έλεγα. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά“.