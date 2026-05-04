Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο 96% η αποκατάσταση για το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates

Σχεδόν πλήρη επανέναρξη των πτήσεών της σημειώνει η Emirates, με το 96% του παγκόσμιου δικτύου της να έχει πλέον αποκατασταθεί, μετά από μια περίοδο διακοπής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του αερομεταφορέα, η εταιρεία σταδιακά έχει επαναφέρει τις πτήσεις της στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Δυτική Ασία, τη Μέση Ανατολή/Συνεργασία των Χωρών του Κόλπου (GCC), την ‘Απω Ανατολή και την Αυστραλασία. «Σήμερα, εξυπηρετεί 137 προορισμούς σε 72 χώρες, με περισσότερες από 1.300 εβδομαδιαίες πτήσεις, που αντιστοιχούν στο 75% της δυναμικής της πριν από την περίοδο αναταραχής . Η αεροπορική εταιρεία προσφέρει καθημερινά περισσότερες πτήσεις, περισσότερες θέσεις και περισσότερες επιλογές, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη θέση του Ντουμπάι ως βασικού κόμβου για τα παγκόσμια ταξίδια. Κατά τη διάρκεια των αναταραχών, που η Emirates λειτουργούσε με μειωμένο πρόγραμμα πτήσεων (1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου), μετέφερε 4,7 εκατομμύρια επιβάτες, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή ζήτηση για ταξίδια και την εμπιστοσύνη που συνέχισαν να δείχνουν οι ταξιδιώτες στην αεροπορική εταιρεία για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους» σημειώνεται στην ανακοίνωση .

Η Emirates πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή καθημερινά 7 πτήσεις την εβδομάδα προς το Ντουμπάι, καθώς και 7 πτήσεις την εβδομάδα προς τη Νέα Υόρκη, «εξασφαλίζοντας αξιόπιστες και τακτικές συνδέσεις για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε αυτούς τους προορισμούς από και προς την Ελλάδα».

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News

