MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαμοθρακη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας που έπεσε στο Ρέμα του Φονιά – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης αλλοδαπής γυναίκας στήθηκε το πρωί της Δευτέρας (4/5) η οποία έπεσε στο Ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την πτώση της γυναίκας και άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες από το Π.Κ. Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Αφού προχώρησαν στην ακινητοποίησή και τοποθέτησή της σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές προσβάσιμο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε φωτογραφίες:

Επιχείρηση διάσωσης Σαμοθράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Απέπλευσε από τη Θεσσαλονίκη το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Celebrity Infinity” – Δείτε εικόνες και βίντεο

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Κατερίνα Παπακωστοπούλου για Κατερίνα Καινούργιου: Αδικήθηκε η σχέση μας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Η στιγμή που αεροσκάφος της United χτυπά φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ πριν προσγειωθεί στο Νιούαρκ – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μιχάλης Ρέππας για Δανάη Μπάρκα: Δεν έβγαινε η “πασιέντζα” και αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη – Σημαντική πτώση για την Μαρία Σάκκαρη