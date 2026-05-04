Σαμοθρακη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας που έπεσε στο Ρέμα του Φονιά – Δείτε φωτο
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης αλλοδαπής γυναίκας στήθηκε το πρωί της Δευτέρας (4/5) η οποία έπεσε στο Ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την πτώση της γυναίκας και άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες από το Π.Κ. Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.
Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας ύστερα από πτώση της στη δεύτερη βάθρα στο ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 4, 2026
Αφού προχώρησαν στην ακινητοποίησή και τοποθέτησή της σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές προσβάσιμο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε φωτογραφίες:
