Η προστασία της γης από προσκρούσεις αστεροειδών στο επίκεντρο ομιλίας στο ΑΠΘ

Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προστατευτεί η Γη από την πρόσκρουση αστεροειδών αναμένεται να φωτίσει ο Δρ Patrick Michel, επιστημονικός υπεύθυνος της αποστολής Hera του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), σε ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή (10 Μαΐου), στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Προστατεύοντας τη Γη από προσκρούσεις Αστεροειδών: οι Ευρωπαϊκές διαστημικές αποστολές HERA και RAMSES», διοργανώνεται από το Εργαστήριο Θεωρητικής Μηχανικής και Αστροδυναμικής του ΑΠΘ, υπό την αιγίδα του Τμήματος Φυσικής και της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Σύντομο Βιογραφικό του ομιλητή

Ο Δρ Patrick Michel είναι ευρέως γνωστός στην επιστημονική κοινότητα, ως ειδικός στη διερεύνηση των Αστεροειδών. Είναι Διευθυντής Ερευνών στο Centre national de la recherche scientifique (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας) και ηγείται της ομάδας TOP (Θεωρία & Παρατηρήσεις στην Πλανητολογία) του Εργαστηρίου Lagrange στο Αστεροσκοπείο της Κυανής Ακτής (Νίκαια, Γαλλία). Με περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ειδικεύεται στην ανάπτυξη αριθμητικών προσομοιώσεων της διαδικασίας πρόσκρουσης αστεροειδών.

Είναι ο κύριος ερευνητής (PI) της διαστημικής αποστολής Hera του European Space Agency (ESA), η οποία θα συμβάλει στην κατανόηση των αποτελεσμάτων της πρώτης δοκιμής εκτροπής ενός δυνητικά επικίνδυνου αστεροειδούς, που πραγματοποιήθηκε από την αποστολή DART της NASA. Είναι, επίσης, συντονιστής της ομάδας συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών αποστολών. Είναι βασικός ερευνητής σε δύο διαστημικές αποστολές, τις Hayabusa2 (JAXA) και OSIRIS-REx (NASA), με στόχο τη μεταφορά δειγμάτων αστεροειδών στη Γη.

Στο παρελθόν, έχει συντονίσει σχετικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υπήρξε και επικεφαλής έκδοσης του βιβλίου Asteroids IV (University of Arizona Press, 2015), το οποίο επισκοπεί τη βασική γνώση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας επί των αστεροειδών. Είναι Πρόεδρος της ομάδας εργασίας για παραγήινα αντικείμενα της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του International Asteroid Warning Network (Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης για Αστεροειδείς, IAWN).

Τού έχουν απονεμηθεί το Ασημένιο Μετάλλιο Επιτεύγματος της NASA, το Μετάλλιο Carl Sagan από το Τμήμα Πλανητικής Επιστήμης της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας, το Βραβείο Paolo Farinella 2013 και το Βραβείο Νέου Ερευνητή της Γαλλικής Εταιρείας Αστρονομίας και Αστροφυσικής (SF2A).

Ο αστεροειδής (7561) Patrickmichel φέρει το όνομά του.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «HERA Community Meeting 2026».

Περισσότερες πληροφορίες: https://indico.physics.auth.gr/event/24/