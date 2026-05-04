Ο Νίκος Βουρλιώτης τραγούδησε το “Πόσο μαλ… είσαι” σε παράσταση Ιρανοαμερικανού κωμικού στην Αθήνα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Το κομμάτι του «Πόσο μαλ*** είσαι» τραγούδησε ο Νίκος Βουρλιώτης στην παράσταση του Ιρανοαμερικανού κωμικού Μαξ Αμίνι που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπως έγινε γνωστό σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Ο stand up comedian έδωσε έδωσε διπλή παράσταση στο Christmas Theater το Σάββατο 2 Μαΐου και αποθεώθηκε από περίπου 3.000 θεατές, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο ράπερ. Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε παρευρισκόμενος στο TikTok, ο τελευταίος κάποια στιγμή σηκώθηκε από τη θέση του και πλησίασε τον Μαξ Αμίνι στη σκηνή, με εκείνον να του δίνει το χέρι του και να τον αγκαλιάζει. Τότε ενημέρωσαν τον κωμικό πως ο Νίκος Βουρλιώτης είναι γνωστός ράπερ στην Ελλάδα και τον ρώτησε ποιο είναι το καλλιτεχνικό του όνομα.

Αφού του απάντησε πως είναι γνωστός ως Nivo, έβγαλαν φωτογραφία και τότε του έδωσε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει το «Πόσο μαλ*** είσαι» που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004, με τον κόσμο να τον συνοδεύει και τον Μαξ Αμίνι να κινείται στον ρυθμό, δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή.

Δείτε το βίντεο

@chris_antoniadou7 This was my second time seeing Max Amini perform in Athens. This year, the audience interaction was especially intense, so he told fewer of his own personal stories. Presumably, the Greeks in the audience were so fixated on getting Max Amini’s attention that he had no choice but to respond to all the interjections and turn them into short jokes. Unfortunately, this came at the expense of Max Amini’s beautiful, witty, and funny stories. #maxamini #maxaminiathens #athens2016 #nikosvourliotis #comedian @Max Amini Official ♬ original sound – chris_antoniadou

Ο Νίκος Βουρλιώτης την Κυριακή 3 Μαΐου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με τον Μαξ Αμίνι από τα παρασκήνια, με τους δυο τους να χαμογελούν στον φακό και να δίνουν τα χέρια τους.

Νίκος Βουρλιώτης

