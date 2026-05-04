MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κολομβία: Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες στο δυστύχημα με monster truck που έπεσε σε θεατές κατά την διάρκεια επίδειξης

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίσθηκαν την Κυριακή (3/5) σε μια έκθεση αυτοκινήτου στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν ένα monster truck έπεσε πάνω σε δεκάδες θεατές.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από δύο σε τρεις, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Χουάν Κάρλος Μουνιόθ, δήμαρχος του Ποπαγιάν Popayán, της πόλης όπου συνέβη το δυστύχημα.Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα, ένα SUV με υπερμεγέθεις τροχούς, γνωστό ως monster truck, να διασχίζει μια διαδρομή μετ’ εμποδίων κατά την διάρκεια μιας επίδειξης. Η οδηγός δεν μπόρεσε να φρενάρει μετά από έναν ελιγμό και ξαφνικά, το όχημά της έπεσε προς τους θεατές αφού προσέκρουσε πάνω στα μεταλλικά κιγκλιδώματα που χώριζαν το κοινό από την πίστα.«Είμαστε βαθιά λυπημένοι γι΄ αυτό το δυστύχημα, που μέχρι στιγμής έχει τραγικό απολογισμό τρεις νεκτούς και περισσότερους από 38 τραυματίες», δήλωσε ο κ. Μουνιόθ.Μεταξύ των νεκρών είναι ένα νεαρό κορίτσι, ενώ αρκετοί ανήλικοι τραυματίσθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.Πυροσβέστες και παραϊατρικό προσωπικό, περιέθαλψαν τους τραυματίες, μερικοί από τους οποίους διεκομίσθησαν σε νοσοκομεία της πόλης, σύμφωνα με τον Οκτάβιο Γκουζμάν, κυβερνήτη του νομού Κάουκα, με πρωτεύουσα είναι την πόλη Ποπαγιάν. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διέταξε «ενδελεχή έρευνα, για να πέσει φως σε αυτό το δυστύχημα, που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κολομβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Έκκληση για προστασία των δημοσιογράφων από Ελλάδα, Γαλλία και Λιθουανία εν μέσω αυξανόμενων απειλών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Απέπλευσε από τη Θεσσαλονίκη το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Celebrity Infinity” – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Γ. Στουρνάρας για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει πιθανός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ το 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Viral στιγμή σε συναυλία: “Κωνσταντέλιας” αντί για Γιαμάλ – Η απρόσμενη απάντηση οπαδού του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Διπλό “χτύπημα” με Ζίβκοβιτς-Γερεμέγεφ και… 3-1 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό