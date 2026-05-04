Ανήλικα αδέλφια στο Λαύριο συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία – Παραποιούσαν φωτογραφίες κοριτσιών

Στη σύλληψη δύο ανήλικων αδελφών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/04) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της επεξεργάζονταν φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει ανήλικες στο Instagram και στη συνέχεια απομόνωναν τα πρόσωπά τους και τα μετέφεραν σε έτερα γυμνά σώματα. Εν συνεχεία, αναρτούσαν τις φωτογραφίες αυτές σε ομάδα του Instagram.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από τις καταγγελίες δύο ανήλικων κοριτσιών. Τα δύο αδέρφια εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι τους, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα τους, που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 30-4-2026 στην περιοχή του Λαυρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 17χρονη και 14χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, συνελήφθη 52χρονη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

Ελληνική Αστυνομία Λαύριο Παιδική Πορνογραφία

