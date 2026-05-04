Κεντρική Μακεδονία: Πάνω από 1.800 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τέσσερις μέρες

“Βροχή” έπεσαν οι καμπάνες από την ΕΛΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία για παραβάσεις του ΚΟΚ το τελευταίο τετραήμερο, με αφορμή και τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και την αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την αυξημένη κίνηση των οχημάτων κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2026, εκπονήθηκε ειδικός τροχονομικός σχεδιασμός από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου 2026 έως και 3 Μαΐου 2026 υπήρξε αυξημένη παρουσία των αστυνομικών των Υπηρεσιών της Τροχαίας σε σημεία του οδικού δικτύου σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 5.968 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 1.833 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

• 296 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

• 57 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 29 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

• 28 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

• 10 για αντικανονικό προσπέρασμα,

• 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

• 1.404 για λοιπές παραβάσεις.

“Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας”, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.