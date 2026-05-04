“Αν δεν γράψεις Αμήν, η Παναγία θα στεναχωρηθεί και θα πάθεις κακό” – Απίστευτη απάτη ΑΙ με τον Άγιο Παΐσιο

Μία απίστευτη διαδικτυακή απάτη σε βάρος των πιστών, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και «δόλωμα» τον Άγιο Παΐσιο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, επιτήδειοι «ζωντάνεψαν» μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης τον Άγιο Παΐσιο ο οποίος «μιλάει» στους πιστούς και τους ζητά να γράψουν τη λέξη «Αμήν», αν πιστεύουν στην Παναγία και την δύναμη της προσευχής, για να τους στείλει την Ευλογία Της.

Στη συνέχεια, τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να τους πουλήσουν διάφορα προϊόντα και τους τρώνε χρήματα.

Μάλιστα, ο Άγιος «απειλεί» ότι η Παναγία θα στεναχωρηθεί αν δεν γράψεις Αμήν και θα πάθεις κακό αν δεν αγοράσεις κάποιο από τα προϊόντα που πουλάνε.

Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη χρήση του Αγίου Παϊσίου μέσω ΑΙ.

«Πίσω από τη σελίδα κρύβεται κύκλωμα που εκμεταλλεύεται ξεδιάντροπα τα ιερά και τα όσια και κάνει αντιποίηση του ιερατικού λειτουργήματος και βλασφημία, βάζοντας αγίους της πίστεως να ζητάνε αμήν απειλώντας, προαναγγέλλει ατυχήματα σε όποιον δεν δώσει τον διαδικτυακό του οβολό. Όλα αυτά με στόχο να εισέλθει μέσα στη σελίδα ο ανυποψίαστος αναγνώστης και εν συνεχεία να του πουλήσουν προϊόντα και δάνεια», επεσήμανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο πάτερ Ηλίας.

Για μία «πραγματικά σοκαριστική απάτη» έκανε λόγο ο Ανδρέας Καραγιάννης, νομικός εκδότης του ekklissiaonline.gr, τονίζοντας ότι οι απατεώνες εκβιάζουν τον αφελή με σκοπό να γράψει «Αμήν» και να του έρχονται διαφημίσεις.

