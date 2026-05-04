Αντώνης Ρέμος για τη συναυλία του στην Τουρκία: “Ήταν πολύ ωραία, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” τον Αντώνη Ρέμο κατά την επιστροφή του από την Τουρκία, όπου βρέθηκε για να πραγματοποιήσει συναυλία.

Ο γνωστός τραγουδιστής, όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για την απόφασή του τον ερχόμενο χειμώνα να μην εμφανιστεί σε κάποιο νυχτερινό κέντρο.

«Ήταν πολύ ωραία στην Τουρκία, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Γιατί να έχουμε να χωρίσουμε κάτι; Πρέπει ντε και καλά να βρούμε τι μας χωρίζει; Δε πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τι μας ενώνει; Εγώ πηγαίνω στην Τουρκία και τραγουδάω ελληνικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό. Τα τραγούδια και η μουσική πρέπει να ενώνουν», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος για τη συναυλία του στην Τουρκία.

Όταν η δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 τον ρώτησε τι θα κάνει του χρόνου, μιας και έχει επικοινωνήσει την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από τις πίστες, ο Αντώνης Ρέμος απάντησε: «Του χρόνου θα σας κάνω παρέα. Δεν ξέρω παιδιά τι θα κάνω. Προς το παρόν είμαστε εδώ, τελείωσε η συναυλία αυτή, πάμε στα επόμενα. Θα τα πούμε όλα στην ώρα τους».

Αντώνης Ρέμος

