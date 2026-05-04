Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος στην Κ. Μακεδονία – 48 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία «μηδενικής ανοχής» για τη μη χρήση κράνους, με τις τροχονομικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκοντας την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών.

Συγκεκριμένα, οι στοχευμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, καλύπτοντας τόσο οδηγούς δικύκλων όσο και χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως πατίνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 832 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 48 παραβάσεις. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., ενώ οι υπόλοιπες 18 καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων.

Η εκστρατεία εντάσσεται στο νέο αυστηρότερο πλαίσιο που προβλέπει ο Ν. 5209/2025 για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με την Πολιτεία να επιχειρεί να στείλει σαφές μήνυμα για την υποχρεωτική χρήση κράνους. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων, ενώ αντίστοιχα πρόστιμα επιβάλλονται και σε περιπτώσεις μη χρήσης κράνους από επιβάτες. Για τους χρήστες Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Παρά τον αυστηρό χαρακτήρα των μέτρων, οι αρχές τονίζουν ότι βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η εμπέδωση της οδικής συνείδησης και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι συνοδεύονται και από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.