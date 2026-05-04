Γεωργιάδης κατά Μωραΐτη για το 2015 και τα capital controls: Όσοι έβγαλαν τα λεφτά τους έξω, για να τα σώσουν από τον Τσίπρα, πράγματι τα έσωσαν

Μια αντιπαράθεση βγαλμένη από το -όχι και τόσο μακρινό- 2014-2015 «ξέσπασε» σήμερα στα social media, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να απαντά σε ανάρτηση του γνωστού στιχουργού Νίκου Μωραΐτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Μωραΐτης ανέσυρε ένα άρθρο του Σεπτεμβρίου του 2014, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δήλωνε τότε ότι, αν έπεφτε η κυβέρνηση (σ.σ. η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), θα έβγαζε τα λεφτά του στο εξωτερικό.

«Ας μιλήσουμε λοιπόν για το “Βρόμικο ‘15” ή αλλιώς πώς η κυβέρνηση Σαμαρά άφησε τα ταμεία άδεια, η Ευρώπη έκλεισε τη στρόφιγγα για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε χρεοκοπημένη χώρα που δεν άντεχε ούτε μέρα χωρίς χρηματοδότηση, ενώ υπουργοί του Σαμαρά καλούσαν ήδη εδώ και μήνες τους πολίτες σε εκροή καταθέσεων στο εξωτερικό σε περίπτωση εκλογής Τσίπρα. Ας μιλήσουμε επιτέλους για το σχέδιο να είναι η Αριστερά μία παρένθεση 1-2 μηνών που θα έφευγε ταπεινωμένη αφού δε θα μπορούσε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις» γράφει, μεταξύ άλλων, ο στιχουργός, υποστηρικτής στο παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του Στέφανου Κασσελάκη, «δείχνοντας» τον Άδωνι Γεωργιάδη ως έναν εκ των υπουργών Σαμαρά (σ.σ. υπουργός Υγείας και τότε), που καλούσαν τον κόσμο να βγάλει τα λεφτά του εκτός Ελλάδας.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για το «Βρόμικο ‘15» ή αλλιώς πώς η κυβέρνηση Σαμαρά άφησε τα ταμεία άδεια, η Ευρώπη έκλεισε τη στρόφιγγα για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε χρεοκοπημένη χώρα που δεν άντεχε ούτε μέρα χωρίς χρηματοδότηση, ενώ υπουργοί του Σαμαρά καλούσαν ήδη εδώ και μήνες… pic.twitter.com/vI3cwnRgRk — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) May 4, 2026

Απαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον Νίκο Μωραΐτη να μείνει στα του… τραγουδιού, χαρακτηρίζοντάς τον «ελαφρώς άσχετο» στα της Οικονομίας. Στη συνέχεια, εξήγησε: «Εγώ είπα αυτό που είπα τότε, για να δείξω ότι αν έλεγαν αυτά που έλεγαν τα λεφτά θα έφευγαν».

«Τελικά τί έγινε;» συνέχισε… «Τα λεφτά έφυγαν και ο @atsipras τί κατάλαβε; Όχι ότι δεν έπρεπε να λένε ή να κάνουν τόσες βλακείες αλλά ότι θα έπρεπε να είχε κλειστεί τις τράπεζες νωρίτερα έτσι ώστε να ανάγκαζε με το ζόρι τους καταθέτες να τα κρατήσουν εδώ ενώ αυτός έπαιζε με τις καταθέσεις τους. Ως γνήσιος κομμουνιστής δεν καταλαβαίνει ότι τα λεφτά του καθενός είναι δικά του να τα πάει όπου θέλει και ότι τα capital controls είναι άλλη μία στέρηση της ατομικής τους ελευθερίας».

«Δεν έφυγαν τα λεφτά διότι είχα πει εγώ αυτό στο Mega αλλά για να τα σώσουν από τον Τσίπρα και την Πρώτη Φορά Αριστερά και όσοι πρόλαβαν και τα έβγαλαν πράγματι τα έσωσαν» συμπλήρωσε, για να καταλήξει, απευθυνόμενος στον στιχουργό: «Σας συμπαθώ πολύ αλλά απορώ πως μετά από τότε αποτυχημένες προβλέψεις δεν προβληματίζεστε λίγο για την κρίση και τις γνώσεις σας».