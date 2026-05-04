Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση για να αποφύγει τη φυλακή

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα αποφύγει την ποινή φυλάκισης, καθώς συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για μικρότερο αδίκημα, έπειτα από τη σύλληψή της με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Ο δικηγόρος της 44χρονης ποπ σταρ εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και δήλωσε, εκ μέρους της, ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση σχετιζόμενη με αλκοόλ ή ουσίες. Η παρουσία της ίδιας της τραγουδίστριας δεν ήταν υποχρεωτική κατά την ακροαματική διαδικασία, δεδομένου ότι επρόκειτο για πλημμέλημα.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τις αρχές, η τραγουδίστρια οδηγούσε το όχημά της με μεγάλη ταχύτητα και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Μετά το περιστατικό, η ίδια εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο αποτοξίνωσης. Οι εκπρόσωποί της χαρακτήρισαν το συμβάν απολύτως αδικαιολόγητο.

Μέσω της σημερινής της δήλωσης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέλαβε την ευθύνη για τη συμπεριφορά της, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της, Μάικλ Γκόλντστιν. Πρόσθεσε, επίσης, ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη θετικών αλλαγών στη ζωή της, γεγονός που, όπως σημείωσε, αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στην απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας Βεντούρα να μειώσει την κατηγορία και να αποσύρει τη δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

Πηγή: newsbomb.gr