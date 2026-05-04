MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Πέθανε η ηθοποιός Κλερ Μοριέ

|
THESTIVAL TEAM

Η ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Κλερ Μοριέ, που πρωταγωνίστησε σε πολλές μεγάλες επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφους, όπως στο «Κλουβί με τις τρελές» και την «Αμελί», απεβίωσε την Κυριακή, σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της.


Η Οντέτ Αγκραμόν, όπως ήταν το πραγματικό όνομά της, γεννήθηκε το 1929 στο Σερέ, κοντά στην Ισπανία. Ξεκίνησε την καριέρα της από το θέατρο αλλά από τη δεκαετία του 1950 στράφηκε στην τηλεόραση. Η καριέρα της στον κινηματογράφο απογειώθηκε το 1959, όταν υποδύθηκε τη μητέρα του Ζαν-Πιερ Λεό στην ταινία «Τα 400 χτυπήματα» του Φρανσουά Τριφό, μιας από τις εμβληματικότερες ταινίες της Νουβέλ Βαγκ.

Το 1963 συμπρωταγωνίστησε με τους Φερναντέλ και Μπουρβίλ στην ταινία «Ο σύζυγος της γυναίκας μου», μια μεγάλη επιτυχία του γαλλικού κινηματογράφου, όπου υποδύθηκε τη σύζυγο των δύο κορυφαίων ηθοποιών της εποχής.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έπαιξε στο «Κλουβί με τις τρελές», μια ταινία που έκανε πάταγο στη Γαλλία και το εξωτερικό, υποδυόμενη τη «Σιμόν», την πρώην σύντροφο του Ρενάτο Μπάλντι, ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ με drag queens στο Σεν-Τροπέ.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, το 2001, έπαιξε σε άλλη μία ταινία που θα άφηνε το στίγμα της στον κινηματογράφο, την «Αμελί» του Ζαν-Πιερ Ζενέ, στον ρόλο μιας πρώην καλλιτέχνιδας τσίρκου και νυν ιδιοκτήτριας του καφέ στη Μονμάρτρη όπου εργαζόταν η νεαρή πρωταγωνίστρια.

Η Μοριέ, που ήταν υποψήφια για Σεζάρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ζαν-Ρενό Γκαρσιά.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αττική: Στις φλόγες λεωφορείο στο Ίλιον – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Δική μας επιλογή το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων – Με την ψήφιση του νομοσχεδίου η ισχύς των μέτρων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Η αποθέωση των θριαμβευτών και το ξέσπασμα στον πάγκο – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Νοτοπούλου: Πλήρης αποτυχία της “στεγαστικής πολιτικής” της κυβέρνησης Μητσοτάκη – Κλείνουν αιφνιδιαστικά το Σπίτι μου 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Πρόεδρος ΕΕΘ: Ανυπολόγιστες οι συνέπειες από το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 50 λεπτά πριν

ΗΑΕ: Οι αρχές αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που ερρίφθησαν από το Ιράν- Φωτιά σε πετρελαϊκό συγκρότημα στη Φουτζάιρα έπειτα από ιρανική επίθεση