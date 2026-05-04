Μαλού: Σαράντα μέρες με τη γέννα ξεκίνησα τις συναυλίες, δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή

Αμφιβολίες για το αν έπραξε σωστά, επιστρέφοντας στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του γιου της, έχει η Μαλού. Η τραγουδίστρια ανέτρεξε σε εκείνη την περίοδο, τονίζοντας πως ένιωσε μεγάλη πίεση τόσο ως μητέρα όσο και ως γυναίκα. Η απόφαση που είχε πάρει τότε την κάνει να αναρωτιέται αν πρέπει να μετανιώσει ή όχι.

Η Μαλού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ξεκίνησε μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, κατά την οποία δούλευε. «Τραγουδούσα μέχρι έξι μηνών. Η τελευταία συνεργασία ήταν με τον Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια δουλειά που είχε κλείσει, οπότε λέω θα την πάω όσο με αφήσει», είπε αρχικά.

Δουλεύοντας ούσα έγκυος, πιέστηκε, αφού ήθελε να είναι σωστή με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Ήθελα να είμαι τυπική και σωστή στη δουλειά που έχω κλείσει, αλλά είχα και αυτούς τους πρώτους μήνες που μια γυναίκα έχει τις δυσκολίες της με τις ανακατωσούρες, δεν μπορούσα να φάω θυμάμαι, όλο αυτό με πίεσε. Δεν ήταν μια περίοδος της ζωής μου που λέω “τι ωραία που ήταν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσα», εκμυστηρεύτηκε.

Στη συνέχεια, η Μαλού αναφέρθηκε στην επιστροφή της στη μουσική σκηνή σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του οκτάχρονου σήμερα παιδιού της. «Μετά τη γέννα επέστρεψα γρήγορα, στις σαράντα μέρες ξεκίνησα τις συναυλίες. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η επιλογή που έκανα, αν πρέπει να το μετανιώσω ή όχι γιατί πιέστηκα πολύ σαν γυναίκα και σαν μαμά, πιστεύω πρέπει να δίνεις χρόνο στο σώμα σου και στην ψυχή σου», εξομολογήθηκε.

