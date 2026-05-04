Κυπαρισσία: Χειρουργείο για τον 11χρονο που τραυματίστηκε μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Στο Καραμανδανειο Nοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισσία, μετά από ατύχημα που είχε σε πλατεία, όταν ένα άλλο παιδάκι σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε πάνω του με ένα πατίνι. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία, όταν τα δύο έπαιζαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδάκι που είχε το πατίνι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπεδικό πρόβλημα.

Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.