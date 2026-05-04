MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο και απειλούσε τους υπαλλήλους

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στις Αρχές για έναν άνδρα που μπούκαρε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί. Γύρω στις 11:30, ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, και κρατώντας ένα σφυρί, άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα. Το άτομο προσήχθη σε Αστυνομικό Τμήμα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Γιάννης Παπαμιχαήλ για Γιώργο Θεοφάνους: Σιγά τον μουσικό, σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Δύο στρατιωτικοί των ΗΠΑ αγνοούνται στο νότιο Μαρόκο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μαρινάκης για παγκόσμια μέρα Ελευθερίας του Τύπου: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση θεσμών, η κατοχύρωση πολυφωνίας και η βελτίωση των ΜΜΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Κεφαλογιάννη από το 11ο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο: “Στρατηγική προτεραιότητα η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία με λεωφορείο: Τρεις νεκροί και 31 τραυματίες