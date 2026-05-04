Θεσσαλονίκη: Άνδρας μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο και απειλούσε τους υπαλλήλους
Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στις Αρχές για έναν άνδρα που μπούκαρε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί.
Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί. Γύρω στις 11:30, ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, και κρατώντας ένα σφυρί, άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα. Το άτομο προσήχθη σε Αστυνομικό Τμήμα.
