ΕΔΕ από την ΕΡΤ μετά την παραίτηση του διευθυντή του αθλητικού τμήματος, Γιάννη Δάρα

Φωτογραφία: Intime
Τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η ΕΡΤ μετά την παραίτηση του Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος, Γιάννη Δάρα, και την καταγγελία του για πιθανές παράνομες πρακτικές σε διαγωνισμούς για πρόσληψη προσωπικού.

Στόχος της ΕΔΕ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΡΤ, είναι «η πλήρης και η εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών».

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

“Η ΕΡΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της”.

ΕΡΤ

