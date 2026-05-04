Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σημειώνεται αυτή την ώρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στην οδό Μαρασλή Γρηγορίου και στις παρακείμενες οδούς.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.