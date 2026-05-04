Φολέγανδρος: Βίντεο με το πλοίο “Αικατερίνη” να δίνει μάχη με τα κύματα για να δέσει στο λιμάνι του νησιού

Βίντεο κατέγραψε το πλοίο «Αικατερίνη» να προσπαθεί να δέσει στο λιμάνι του Καραβοστάση στη Φολέγανδρο. Τα κύματα χτυπούν με ένταση την πλώρη, ενώ το πλοίο ταλαντεύεται στη θάλασσα από τους ισχυρούς ανέμους.

Το πλοίο «Αικατερίνη» εκτελεί δρομολόγια στις Κυκλάδες, συνδέοντας συχνά τη Ραφήνα με νησιά όπως η Φολέγανδρος, η Σύρος, η Νάξος και η Μύκονος.

Η διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο, ωστόσο η προσέγγιση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οι έμπειροι ναυτικοί είναι συνηθισμένοι σε ταξίδια υπό αντίξοες συνθήκες και δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους. Το πλοίο «Αικατερίνη» που μπορεί να μεταφέρει 1.200 επιβάτες και 220 οχήματα, έχει μπει πλέον σε φουλ ρυθμούς, ενόψει καλοκαιριού, όταν η ζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί.

Δείτε το βίντεο: