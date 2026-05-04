Στη Βουλή το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Στη Βουλή έφτασε το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες και θέλει τη Ryanair να κλείνει το προσεχές φθινόπωρο τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λόγω αυξήσεων των χρεώσεων από τη Fraport.

Ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και η ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα, κατέθεσαν ερωτήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία ζητώντας εξηγήσεις για την εξέλιξη αυτή αλλά και να δοθεί άμεση λύση.

“Η ενδεχόμενη μεταβολή της παρουσίας της (σ.σ.: της Ryanair) μεταφράζεται άμεσα σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας”, επισημαίνει ο κ. Παππάς.

H κ. Μαλάμα τονίζει πως “η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε να διασφαλιστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων. Και της πολυεθνικής που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και της χαμηλού κόστους πολυεθνικής. Είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτή κανενός είδους κερδοσκοπία ή εκβιασμός από όπου κι αν προέρχεται”.

Η ερώτηση του Πέτρου Παππά

Προς:

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Την Υπουργό Τουρισμού

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Απειλή αποδυνάμωσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα και την οικονομία της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την αγορά αερομεταφορών και τοπικούς παραγωγικούς φορείς, η Ryanair φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης ή και παύσης λειτουργίας της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με χρονικό ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Η Ryanair, η οποία αποτελεί τη δεύτερη σε αριθμό πτήσεων εταιρεία στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς και εποχικά με 36, πραγματοποιώντας εκατοντάδες πτήσεις μηνιαίως.

Η ενδεχόμενη μεταβολή της παρουσίας της μεταφράζεται άμεσα σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας.

Η πιθανή μείωση της δραστηριότητας της εταιρείας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την επιβατική κίνηση, τη διαθεσιμότητα δρομολογίων και τη συνολική συνδεσιμότητα της περιοχής, με άμεσες συνέπειες για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί σχετικά με το επίπεδο των τελών και των συνολικών χρεώσεων χρήσης του αεροδρομίου, όπως αυτά εφαρμόζονται από την Fraport Greece, ιδίως ως προς το συνολικό κόστος ανά επιβάτη και τη συγκρισιμότητά του με ανταγωνιστικά αεροδρόμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς τη συνολική ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου «Μακεδονία» και αναδεικνύουν την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών που θα επιτρέπουν τη διατήρηση και ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων. Ταυτόχρονα, τίθεται ζήτημα αποτροπής υποβάθμισης του αεροδρομίου σε περιφερειακό κόμβο χαμηλότερης κατηγορίας, με αρνητικές επιπτώσεις στη διεθνή θέση της Βόρειας Ελλάδας.

Επειδή η διατήρηση αεροπορικών βάσεων χαμηλού κόστους εξαρτάται από τη διαμόρφωση ανταγωνιστικού συνολικού κόστους λειτουργίας.

Επειδή η πιθανή αποχώρηση της Ryanair θα επηρεάσει κρίσιμους δείκτες της οικονομίας και της τουριστικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή η ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου «Μακεδονία» επηρεάζεται από τις τιμολογιακές πολιτικές και το συνολικό κόστος χρήσης.

Επειδή υφίσταται κίνδυνος μετατόπισης επιβατικής κίνησης προς ανταγωνιστικά αεροδρόμια γειτονικών χωρών.

Επειδή η ενδεχόμενη μείωση της αεροπορικής δραστηριότητας συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος για την τοπική κοινωνία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Ποια είναι τα αναλυτικά στοιχεία των αρμόδιων Υπουργείων για τη συμμετοχή της Ryanair στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Μακεδονία», στον αριθμό πτήσεων και στη διασυνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης, καθώς και ποια είναι η ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων σε περίπτωση μείωσης ή αποχώρησης της εταιρείας; Ποια είναι η δομή των τελών και των συνολικών χρεώσεων χρήσης του αεροδρομίου που εφαρμόζει η Fraport Greece, ποιο είναι το μέσο κόστος ανά επιβάτη και πώς αυτό συγκρίνεται με αντίστοιχα αεροδρόμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης; Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου «Μακεδονία», ιδίως ως προς την προσέλκυση και διατήρηση βάσεων αεροπορικών εταιρειών; Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Βόρειας Ελλάδας σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δρομολογίων ή

μείωσης της δραστηριότητας αεροπορικών εταιρειών; Ποια μέτρα προγραμματίζονται για τη στήριξη της απασχόλησης και τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία από ενδεχόμενη μείωση της αεροπορικής δραστηριότητας;

Η ερώτηση της Κυριακής Μάλαμα

Προς την κυρία και τους κυρίους Υπουργούς :

Υποδομών και Μεταφορών

Εθνικής Οικονομίας κι Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Να μην επιτραπεί η υποβάθμιση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζόμενων.

Η διαφαινόμενη εμπλοκή στην ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στην Fraport και την Ryanair σε σχέση με την χρήση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εν λόγω πολυεθνικές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κοστίσουν στην οικονομία της χώρας και στην απασχόληση. Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε να διασφαλιστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων. Και της πολυεθνικής που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και της χαμηλού κόστους πολυεθνικής. Είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτή κανενός είδους κερδοσκοπία ή εκβιασμός από όπου κι αν προέρχεται. Το δημόσιο οφείλει να διασφαλίσει το κοινωνικό συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Επειδή η διαμάχη ανάμεσα σε πολυεθνικές δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό και τις θέσεις εργασίας.

Επειδή το δημόσιο θα πρέπει να δράσει άμεσα προς την διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος.

Ερωτώνται η κυρία και οι κύριοι Υπουργοί :

Θα λάβουν άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να μην υποβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ως διεθνής κόμβος αερομεταφορών;

Υπάρχει μέριμνα για τους εργαζόμενους που ενδέχεται να πληγούν;

Η ερωτούσα βουλευτής

Μάλαμα Κυριακή