Η Αλβανία γιόρτασε τα 75α γενέθλια της Πολεμικής Αεροπορίας της με υπερπτήσεις ελληνικών F-16

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Σε ιδιαίτερα γιορτινό κλίμα, η Αλβανία πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα μια λαμπρή τελετή για την συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση της πολεμικής της αεροπορίας, στην οποία ωστόσο όχι αλβανικά, αλλά ελληνικά F-16 «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, μαζί με ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη.

Όπως ανακοίνωσε εξάλλου και η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, τα «γαλανόλευκα» F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήση για να τιμήσουν την Αλβανία, αφού από το 2009 η Πολεμική μας Αεροπορία -σε συνεργασία με την Ιταλία- έχει αναλάβει την αποστολή εναέριας αστυνόμευσης (Air Policing) του αλβανικού εναέριου χώρου.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι στην εκδήλωση για την 75η επέτειο της αλβανικής πολεμικής αεροπορίας, η ελληνική πρεσβεία εκπροσωπήθηκε από τον Ακόλουθο Άμυνας, Συνταγματάρχη Α. Ζαχείλα.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Μπλερίνα Αμπράζντα μίλησε για 75 χρόνια υπερηφάνειας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι και ο υπουργός Άμυνας Ερμάν Νούφι.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στην ανάρτηση της Αλβανίδας υφυπουργού άμυνας για την εκδήλωση, δεν γίνεται καμία ειδική αναφορά στην παρουσία ή την συνεισφορά της ελληνικής ή έστω της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, αφού μιλάνε γενικά και αόριστα για «νατοϊκές δυνάμεις».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ένταξη της Αλβανίας στο NATO, αποφασίστηκε ότι Ελλάδα και Ιταλία θα προστατεύουν τους αλβανικούς αιθέρες, αφού η γειτονική μας χώρα δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος, μια συμμαχική αποστολή που Αθήνα και Ρώμη υλοποιούν από το 2018 και στο Μαυροβούνιο για τους ίδιους επιχειρησιακούς λόγους.

Αλβανία

