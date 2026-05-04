MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ προτρέπει τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ένα φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες κατόπιν έκρηξης.

Επισημαίνοντας πως το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον χωρών που δεν συνδέονται με την επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom) στα Στενά του Ορμούζ, «συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου», ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social πως «ίσως ήρθε η ώρα για τη Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή». Συμπλήρωσε πως πέραν του νοτιοκορεατικού πλοίου, δεν υπήρξαν άλλες ζημιές σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «επτά» ιρανικά ταχύπλοα, υποστηρίζοντας πως ήταν «όσα τους είχαν απομείνει».

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους νεκρούς από χανταϊό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: Πάνω από 1.800 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τέσσερις μέρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Μαρία Σάκκαρη: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου μου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αττική: Στις φλόγες λεωφορείο στο Ίλιον – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Κολομβία: Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες στο δυστύχημα με monster truck που έπεσε σε θεατές κατά την διάρκεια επίδειξης