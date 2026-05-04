Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος ανθρώπων στη Λειψία – Δυο νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, σήμερα το απόγευμα, μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024 και στη διαδήλωση του συνδικάτου ver.di στο Μόναχο, στις αρχές του 2025.