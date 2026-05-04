Eurobank: Ολοκλήρωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η Eurobank προχώρησε στην επαναγορά 586.307 ιδίων μετοχών μέσα σε διάστημα τριών ημερών, ολοκληρώνοντας το σχετικό πρόγραμμα στις 29 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 27.04.2026 – 29.04.2026  απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 586.307 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €3,8409 ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.251.934,77.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του EuronextAthens«Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

ΗμερομηνίαΠλήθος Μετοχών  Αξία (€)Μέση Τιμή (€)Υψηλότερη Τιμή (€)  Χαμηλότερη Τιμή (€)  
27.04.2026277.7431.074.902,99 €3,8701 €3,8900 €3,8430 €
28.04.2026272.7361.040.626,27 €3,8155 €3,8350 €3,8000 €
29.04.202635.828136.405,51 €3,8072 €3,8210 €3,7980 €
Σύνολο586.3072.251.934,773,8409  

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank ανακοινώνει ότι:

(α)  στις 29.04.2026 ολοκληρώθηκαν οι αγορές Ιδίων Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος  και

(β) κατέχει συνολικά 32.389.605Ίδιες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  0,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 28.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας έχει εγκριθεί η ακύρωση 28.097.019  Ιδίων Μετοχών του Προγράμματος, η οποία τελεί υπό τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

