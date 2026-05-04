Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Καραμανλής είναι η ΝΔ – Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση στο συνέδριο

«O κ. Καραμανλής είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο προσεχές συνέδριο της ΝΔ.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στα “Παραπολιτικά 90,1” για το εάν πρέπει η ΝΔ να τείνει χείρα συνεννόησης στον Κ. Καραμανλή και στον Αντ. Σαμαρά, τόνισε ότι στο πρόσωπο του πρώτου «υπάρχει μόνο σεβασμός και αγάπη. Είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία».

Απαντώντας για τον Αντ. Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν είναι μέλος της ΝΔ, όλες οι συνεντεύξεις του είναι πολύ αρνητικές για τον κ. Μητσοτάκη και επέλεξε να συγκρουστεί μαζί του, δεν θα του κάνω εγώ υπόδειξη, είναι λυπηρό, μακάρι να είμαστε όλοι μαζί».

Ερωτηθείς για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα και την απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ ο ίδιος ως αρμόδιος για την ΕΥΠ είχε υπογράψει 11 τηλεφωνικές επισυνδέσεις, μεταξύ των οποίων για τον κ. Χατζηδάκη, τον κ. Μυλωνάκη, τον κ. Θωμά Βαρβιτσιώτη κ.ά. σημείωσε:

«Άκουγα τον κ. Τσίπρα και την παρακολούθηση του υπουργού του, κ. Πιτσιόρλα. Είχε πει ότι το αποφάσισε η ΕΥΠ, πώς θα μπορούσε να παρέμβει, ακόμα και αν ήταν φίλος του, ήταν μια πολύ ωραία απάντηση. Πάντα παρακολουθούσε τηλέφωνα η ΕΥΠ, ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες. Για αυτό το θέμα έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα».

«Δεν με ενοχλεί να μιλούν οι βουλευτές»

Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις βουλευτών της ΝΔ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «δεν με ενοχλεί να μιλούν» και απηύθυνε έκκληση προς κάθε κατεύθυνση να είναι προσεκτικοί, με φόντο τη συμπλήρωση 7 ετών διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία .

Όσον αφορά σε ενδεχόμενο ύπαρξης «μετώπου» στη ΝΔ με την ΚΟ, με φόντο τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είπε: «Έχει ξεκινήσει κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης, δεν υπάρχει κανένα μέτωπο με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αν τους θέλετε τους βουλευτές ομιλούντες, δεν θα πουν μόνο χαρούμενα πράγματα. Εμένα δεν με ενοχλεί να μιλούν, δεν έχουμε γίνει σταλινικό κράτος, βουλευτές είναι, μπορεί να μιλούν».

«Ασκώ την πολιτική που θέλω, δεν με έχει καπελώσει το επιτελικό κράτος»

Για την κριτική που ασκείται για το επιτελικό κράτος και τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, είπε: «Δεν υπάρχει τρομερά ιδιοφυής ιδέα για το επιτελικό κράτος, είναι μια διοικητική δομή με σαφή ιεραρχία, που επιτρέπει πιο γρήγορες αποφάσεις. Κανένα επιτελικό κράτος δεν με έχει καπελώσει, ασκώ την πολιτική που θέλω. Βοηθά στον συντονισμό και να φτάσει κάποιο θέμα στον πρωθυπουργό. Είναι ένα γρανάζι διοικητικό, έχει συμβάλει στο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Όλα έχουν και αρνητικά, ο πρωθυπουργός τα αξιολογεί όλα, μας κρίνει όλους».

«Απαράδεκτος ο ΔΣΑ – Είχαν πέσει να με φάνε σαν τα πιράνχας, όταν έκανα ερωτήματα για την Παπανδρέου»

Για το θέμα των ταυτόχρονων παρακολουθήσεων ΕΥΠ και παράνομου λογισμικού, είπε ότι αυτό δεν συσχετίζεται με τις κρατικές υπηρεσίες και για το ζήτημα, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε δις. «Ο κ. Τζαβέλλας είναι εισαγγελέας του ΑΠ, όχι διορισθείς από την κυβέρνηση, αλλά ψηφισμένος από τους συναδέλφους του με πολύ μεγάλη διαφορά. Αφού έγινε εισαγγελέας του ΑΠ, πήρε την αρμοδιότητα για να εξετάσει το αίτημα. Ο ίδιος έκρινε ότι δεν συσχετίζεται με τις κρατικές υπηρεσίες η παρακολούθηση προσώπων με το παράνομο λογισμικό Predator. Είχε το δικαίωμα να το κρίνει».

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που μιλά για «θεσμική εκτροπή», είπε ότι «είναι απαράδεκτος» και πρόσθεσε πως «αυτοί είχαν το θράσος να με κατηγορούν προ δύο εβδομάδων, όταν έκανα ερωτήματα για την Παπανδρέου και τις δικογραφίες με τους εμπλεκόμενους βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε έπεσαν να με φάνε σαν τα πιράνχας, αλλά οι ίδιοι ζητούσαν μια εβδομάδα μετά την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

«Γεωπολιτικά και αμυντικά στην καλύτερη φάση της ιστορίας της η Ελλάδα»

Ερωτηθείς για το ότι η πρώτη πράξη του πρωθυπουργού ήταν να πάρει στο γραφείο του την ΕΥΠ και να προχωρήσει σε αλλαγή νόμου για να τεθεί επικεφαλής της κάποιος που δεν είχε τα προσόντα, είπε: «Στην Τουρκία, υπάρχουν κλαυθμοί και οδυρμοί για την ισχυροποίηση της Ελλάδας. Έχουμε έναν Μητσοτάκη που κατάφερε, προφανώς και με τις υπηρεσίες που συνέλεγε η ΕΥΠ, μέσα σε 7 χρόνια να έχουμε στριμώξει την Τουρκία στην Ελλάδα. Να δώσουμε σε αυτό μεγαλύτερη βάση ή στον κ. Κοντολέοντα; Στην πολιτική, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Η Ελλάδα σήμερα είναι γεωπολιτικά και αμυντικά στην καλύτερη φάση της ιστορίας της, από το 1830. Καλώς έκανε με την ΕΥΠ ο Μητσοτάκης, τον βαρέθηκα τον Ανδρουλάκη».

Θέματα της υγείας

Τοποθετούμενος για τα θέματα της υγείας και το Θριάσιο με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, την αναφερόμενη κατάσταση στα χειρουργεία και τους νοσηλευτές, που καταγγέλλουν «σοβαρές ελλείψεις», «εργασιακή εξουθένωση» και προχωρούν σε επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας είπε πως «υπάρχει θέμα με τους νοσηλευτές σε όλο το ΕΣΥ. Μέχρι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα, κάνουμε μεγάλη προκήρυξη για τους νοσηλευτές. Αυτό είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα του ΕΣΥ, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Στις 12 Μαΐου θα κάνουμε ανακοινώσεις για το πώς θα κάνουμε το ΕΣΥ περισσότερο ελκυστικό, για τη συμμετοχή στις προκηρύξεις. Δεν χρειάζονται οι στάσεις εργασίας για να υποδείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα».

Για τη Λήμνο, υπάρχει στην προκήρυξη θέση αναισθησιολόγου, με την αναφορά να γίνεται για δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχετική έλλειψη. «Στη δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα, δεν υπάρχει η υγεία ως πρόβλημα», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Μιλώντας για την ακρίβεια, είπε ότι «πέρασε στα ψιλά το 2025 η μεσαία τάξη είχε το μεγαλύτερο εισόδημα από το 2008 και μάλιστα αποπληθωρισμένο, όπως ανέφερε η ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό γίνεται, ενώ από την 1/1/2026 εφαρμόζονται οι φοροαπαλλαγές. Τα μέτρα προστασίας του εισοδήματος λειτουργούν».

«Kαμία πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία»

«Δεν υπήρξε καμία πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, ο Ανδρουλάκης πέταξε μια φωτοβολίδα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού σημαίνει αύξηση του μισθοδοτικού κόστους στις επιχειρήσεις κατά 20%, η πρόταση αυτή δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα κράτος του κόσμου. Είχε υπάρξει μια πιλοτική εφαρμογή στην Ολλανδία και στη BMW, που εγκαταλείφθηκε μετά από μια πενταετία. Η τετραήμερη εργασία δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα ανισομέρειας, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί π.χ. στη βιομηχανία, αλλά μπορεί να γίνει στις δουλειές γραφείου. Εισηγούμαι στον κ. Τσίπρα να δουλεύουμε μία μέρα», είπε μεταξύ άλλων σε χιουμοριστικό ύφος ο κ. Γεωργιάδης.