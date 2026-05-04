ΗΑΕ: Οι αρχές αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που ερρίφθησαν από το Ιράν- Φωτιά σε πετρελαϊκό συγκρότημα στη Φουτζάιρα έπειτα από ιρανική επίθεση

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα χωρικά ύδατά τους, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος συνετρίβη στη θάλασσα, ανέφερε σήμερα σε μια ανάρτηση στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου.

Επιπλέον, οι αρχές στη Φουτζάιρα των ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως πυρκαγιά ξέσπασε στην Πετρελαϊκή Βιομηχανική Ζώνη Φουτζάιρα έπειτα από αυτό που περιέγραψαν ως μια επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που προήλθε από το Ιράν.

Ομάδες της πολιτικής προστασίας αναπτύχθηκαν άμεσα για να περιορίσουν τις φλόγες, λέει σε μια ανακοίνωση το γραφείο επικοινωνίας της Φουτζάιρα.