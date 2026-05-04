MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης πρασίνου από αύριο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποια σημεία

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης πρασίνου επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης πρασίνου στο οδικό τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της οδού Καραολή και Δημητρίου έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πάτρα: Εμπρησμός η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli – Tι ερευνά η Πυροσβεστική 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Δική μας επιλογή το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων – Με την ψήφιση του νομοσχεδίου η ισχύς των μέτρων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ – Πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πήρε σκύλο – Ένα ροτβάιλερ και το ονόμασε “Drogon”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Η απολογία του συζύγου για την άγρια δολοφονία της πρώην Μις Ελβετία: “Την αγαπούσα, μετανιώνω”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Λιβάνιος: Σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η πύλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τους εκτός της επικράτειας εκλογείς