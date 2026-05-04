Εργασίες συντήρησης πρασίνου από αύριο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης πρασίνου επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης πρασίνου στο οδικό τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της οδού Καραολή και Δημητρίου έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.