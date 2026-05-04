Emily in Paris: Χάρτης ντοκουμέντο δείχνει καρέ-καρέ τα γυρίσματα στη Μύκονο

Σπάνιο ντοκουμέντο για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο ήρθε στο φως, με λεπτομερή καταγραφή σημείων, ημερομηνία και πρακτικές οδηγίες για κατοίκους, όπως μετέφερε ο Άρης Καβατζίκης το πρωί της Δευτέρας (4/5) στο Buongiorno.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, τα γυρίσματα της σειράς προγραμματίζονται για τις 19 Μαΐου, με ένα συμπαγές πλάνο μέσα στη χώρα της Μυκόνου. Στα σημεία περιλαμβάνονται η πλατεία απέναντι από τους Ανεμόμυλους, οι Ανεμόμυλοι, η Αλευκάντρα, καθώς και στενά γύρω από την οδό Αγίας Παρασκευής και τη Μητροπόλεως.

Το συγκεκριμένο γύρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα, καθώς όλες οι τοποθεσίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Παράλληλα, υπάρχει σχετική ενημέρωση προς κατοίκους και επαγγελματίες για αποφυγή στάθμευσης στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή θα παραμείνει στη Μύκονο περίπου 15 ημέρες, από τα μέσα έως τα τέλη Μαΐου, με συνεργείο που φτάνει τα 250 άτομα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αντίκτυπος της σειράς στον τουρισμό, καθώς ακόμη και η British Airways καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για προορισμούς που συνδέονται με το «Emily in Paris», με την Αθήνα να συγκαταλέγεται σε αυτούς.

