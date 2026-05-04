Συνελήφθη 33χρονος στην Καβάλα για ναρκωτικά – Εντοπίστηκαν κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας

Στη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν οι αρχές στην Καβάλα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών της Λιμενικής Αρχής Καβάλας, τις πρωινές ώρες, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στον κεντρικό επιβατικό λιμένα της πόλης, λίγο πριν τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό τη Θάσος, εντοπίστηκε στην κατοχή του 33χρονου νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 45 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικής λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση και πιθανή διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 205 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικρή ποσότητα μείγματος καπνού και κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και τρίφτες.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής του συλληφθέντα σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.