MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Άνδρας σε αμόκ εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Χαλκιδική το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (02/05), όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε κατοικία και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στη Χανιώτη. Ο 32χρονος δράστης -με καταγωγή από την Ουκρανία- ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου πέρασε στον εξωτερικό χώρο της διπλανής οικίας και εκεί επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 75χρονο Ούγγρο, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη.

Στη συνέχεια με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την σύντροφο του 75χρονου, μια 59χρονη με καταγωγή από την Γερμανία, ενώ χτύπησε με τα χέρια του τον 49χρονο γιο της.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και τελικά συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για τον νόμο περί όπλων.

Οι δύο τραυματίες (ο 75χρονος και η 59χρονη) διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Τέλος, ο δράστης της επίθεσης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Πολυγύρου, ενώ την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.

Ελληνική Αστυνομία Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 3 ώρες πριν

Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους για να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Monster truck έπεσε πάνω σε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην Κολομβία – Δύο νεκροί – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Δύο στρατιωτικοί των ΗΠΑ αγνοούνται στο νότιο Μαρόκο

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

​YFSF: Η μεγάλη νικήτρια του νέου επεισοδίου και οι επόμενες “μεταμορφώσεις”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ρόδος: 42χρονος μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός – Πώς σώθηκε