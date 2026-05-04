Βίντεο- ντοκουμέντο από το Ηράκλειο: Η στιγμή που προσπαθούν να χτυπήσουν με το αυτοκίνητο τον πορτιέρη

Μετά την παράδοση του 18χρονου φερόμενου δράστη της επίθεσης στον 57χρονο πορτιέρη σε μπαρ στο Ηράκλειο, νέο βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο των δραστών να προσπαθεί να χτυπήσουν τον 57χρονο.

Το βίντεο δείχνει το λευκό αυτοκίνητο των όπου επέβαιναν τα δυο αδέρφια και ο ανήλικος φίλος τους να προσπαθούν να χτυπήσουν τον πορτιέρη του μπαρ στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Cretalive.gr.

Ο 57χρονος για περίπου 10 ήμερες θα πρέπει να βρίσκεται σε ακινησία στο σπίτι του, όπως τον συμβούλευαν οι γιατροί.

Από την αστυνομία ελήφθη DNA προκείμενου να γίνει ταυτοποίηση με το αίμα στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο ενώ θα δώσει και συμπληρωματική κατάθεση για την υπόθεση.

