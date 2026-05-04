Την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το κόμμα “Νίκη”

Την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά με ανακοίνωσή της η «Νίκη» και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «αντί να διασφαλίσει τη θεσμική διαφάνεια, επιτρέπει να παγιώνεται η εντύπωση μιας διολίσθησης σε πρακτικές αδιαφάνειας και ατιμωρησίας».

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως αυτό “μπαζώθηκε” από τον νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, οδηγεί τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια σε μια άνευ προηγουμένου θεσμική εκτροπή.

Τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως -ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός παραδέχτηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή ότι, ως εποπτεύων της ΕΥΠ, υπέγραψε 11 διατάξεις παρακολούθησης προσώπων που ταυτόχρονα είχαν τεθεί στο στόχαστρο του παράνομου λογισμικού Predator-, εντείνουν τα εύλογα ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», αναφέρει η «Νίκη» και συνεχίζει:

«Ιδίως από τη στιγμή που ο επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας δεν επέλεξε την εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για την υπόθεση που στο πρόσωπο του συμπίπτουν ο ελεγχόμενος και ο ελεγκτής».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει βαρύτατη πολιτική ευθύνη για το κλίμα αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης. Δε μπορεί να σιωπά ούτε να επικαλείται άγνοια, μπροστά σε εξελίξεις που διαβρώνουν το κράτος δικαίου. Ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου, αντί να διασφαλίσουν τη θεσμική διαφάνεια, επιτρέπουν να παγιώνεται η εντύπωση μιας διολίσθησης σε πρακτικές αδιαφάνειας και ατιμωρησίας.

Η Νίκη δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Δημοκρατία δεν αντέχει “σκιές” στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η θεσμική ευθύνη δεν είναι ένα τυπικό “παρών”, αλλά μία υποχρέωση απέναντι στον λαό και το Σύνταγμα.

Συντάσσεται με το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας, που ζητά την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η στάση του -ο ίδιος είχε άμεση γνώση, προσωπική εμπλοκή και πλήρη επίγνωση των λόγων των παρακολουθήσεων- με την ουσιαστική αποποίηση των κατά νόμο καθηκόντων του, συνιστά οριστική αποτυχία στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ