Marseaux: Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε απότομα και άτσαλα

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» παραχώρησε η Marseaux, με τη νεαρή τραγουδίστρια να μιλάει για τα επαγγελματικά της, αλλά και για την απώλεια της μητέρας της.

«Φέτος είμαι στα μπουζούκια με τον κύριο Αργυρό και την κυρία Βανδή. Αγχωνόμουν πολύ για το πώς θα δέσει αυτό», είπε αρχικά η Marseaux.

Η Marseaux ανέφερε στη συνέχεια: «Θα ήθελα μεγαλώνοντας να έχω την ίδια έμπνευση και όρεξη που έχω τώρα και ίσως να έχω και οικογένεια. Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε λίγο απότομα και άτσαλα.

Δεν έχει σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Τώρα, που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τον χαμό της μητέρας μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβω κάποια πράγματα. Δεν με κατηγορώ πια για τη συμπεριφορά μου όταν έχασα τη μητέρα μου, ήταν όλο μια άμυνα για να συνεχίσω».

