Μαρία Μπεκατώρου – Η αντίδραση στο The Chase: “Με συγχύσατε πάρα πολύ”

Με έντονη αντίδραση από την Μαρία Μπεκατώρου ολοκληρώθηκε το αποψινό (4/5) επεισόδιο του The Chase. Οι παίκτες κατάφεραν να κερδίσουν το «Βουνό», παρά τα λάθη του και τις στιγμές που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σωστά.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ, με συνεχείς εναλλαγές και πίεση χρόνου, πριν έρθει η τελική δικαίωση για τους παίκτες, που κράτησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε την έντασή της μετά το φινάλε: «Με συγχύσατε πάρα πολύ. Είχα αρχίσει και αγχωνόμουνα τρελά. Παιδιά συγχαρητήρια, ήσασταν καταπληκτικοί. Κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι. Θα πω στον Κλέαρχο μπράβο που τόλμησε, γιατί το παιχνίδι έχει ρίσκο, και μ’ άρεσε που ο Κλέαρχος ήρθε εδώ αποφασισμένος. Και, να, που σε έβγαλε σε καλό. Παιδιά, 11.700 ευρώ, με πολλή αγάπη, σε καλή μεριά».

