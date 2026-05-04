Τα τρία ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από την τύχη αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα φέρνει δυναμικές αλλαγές και ευκαιρίες σε τρία ζώδια, με έμφαση στις σχέσεις και τη συνεργασία.

Τρία ζώδια ξεχωρίζουν την εβδομάδα από 4 έως 10 Μαΐου 2026, καθώς οι πλανητικές επιρροές ευνοούν τη σύνδεση με τους άλλους και την εξέλιξη μέσα από κοινές προσπάθειες. Ο Ουρανός στους Διδύμους προσθέτει ένταση και ανανέωση μέσα στην εποχή του Ταύρου, ενώ παρά τη φαινομενική αστάθεια, δημιουργείται χώρος για γείωση και ουσιαστική πρόοδο. Η Σελήνη στον Τοξότη στην αρχή της εβδομάδας υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη παραμένει εφικτή.

Καθώς η Σελήνη περνά στον Αιγόκερω την Τρίτη 5 Μαΐου, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η πίστη στη διαδικασία. Στις 8 Μαΐου, η Σελήνη στον Υδροχόο ευθυγραμμίζεται με τον Ουρανό, ενισχύοντας την ανάγκη για γνώση και κατανόηση του κόσμου.

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Τα τρία ζώδια που θα έχουν την εύνοια της τύχης αυτή την εβδομάδα είναι τα εξής:

Για τον Τοξότη, η συνεργασία αποτελεί κλειδί. Η παρουσία της Σελήνης στο ζώδιό του αναδεικνύει τη γοητεία και τον δυναμισμό του, φέρνοντάς τον στο προσκήνιο. «Η ηγεσία δεν είναι επιλογή αλλά ευθύνη αυτή την περίοδο», υπογραμμίζεται μέσα από τις όψεις. Η εποχή του Ταύρου δείχνει ότι η πειθαρχία οδηγεί στην επιτυχία, ενώ η Αφροδίτη στους Διδύμους βοηθά στη διαμόρφωση καλύτερων οικονομικών στρατηγικών. Η εβδομάδα καλεί σε ισορροπία ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και την κατανόηση προς τους άλλους.

Για τον Αιγόκερω, η εβδομάδα ξεκινά με μια πιο ανάλαφρη διάθεση χάρη στη Σελήνη στον Τοξότη. Η ανάγκη για ξεκούραση και επανασύνδεση με αγαπημένα πρόσωπα γίνεται έντονη. «Το σπίτι μετατρέπεται σε πηγή ενέργειας και ανανέωσης», τονίζεται χαρακτηριστικά. Με τον Άρη στον Κριό, η παρόρμηση για έκφραση είναι ισχυρή, όμως η διατήρηση της αρμονίας είναι απαραίτητη. Η Σελήνη στο ζώδιό του ενισχύει τον αναστοχασμό και την προετοιμασία για τα επόμενα βήματα, ενώ η επιρροή του Κρόνου συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στόχων.

Για τον Υδροχόο, η προηγούμενη Πανσέληνος στον Σκορπιό έφερε αποκαλύψεις, αλλά η νέα εβδομάδα ανοίγει προοπτικές. Ευκαιρίες εμφανίζονται και η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό γίνεται ξεκάθαρη. «Οι εμπειρίες με τους άλλους λειτουργούν ως καταλύτης εξέλιξης», αναδεικνύεται μέσα από τις αστρολογικές επιρροές. Η Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει τη σύνδεση με την κοινότητα, ενώ ο Ουρανός στους Διδύμους φέρνει σημαντικές γνωριμίες. Όταν η Σελήνη περνά στο ζώδιό του, η αυτοπεποίθηση και η κατανόηση ενισχύονται σημαντικά.

