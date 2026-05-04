Πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου: Σήμερα φεύγεις και παίρνεις ένα ακόμη κομμάτι από τα νιάτα μου

Με βαθιά συγκίνηση και λόγια καρδιάς, η Ειρήνη Νικολοπούλου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της ξάδελφο, μέσα από μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε μνήμες από τα παιδικά τους χρόνια, αποτυπώνοντας την απώλεια και τον πόνο για έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της.

«Καλό ταξίδι ξάδερφε. Μεγαλώσαμε μαζί, με συνόδευσες στο γάμο μου όταν πρόωρα έφυγε ο πατέρας μου. Από τότε με εγκαταλείπετε ένας ένας σιγά σιγά. Τόσο που αναρωτιέμαι μεγάλωσα πρόωρα ή εσείς φεύγετε νωρίς; Σε περιμένουν η Άννα και η Νάντη, οι πιο βιαστικές. Θα περπατήσετε στο Μπίστι, θα ρίξετε βουτιές από το Μαδέρι, θα πάτε στο περιβόλι, θα πάρετε τα ποδήλατα ως τα Μαντράκια και τα ευκάλυπτα.

Ο Βασίλης μας, ο ψηλός, ο ανιψιός και βαφτιστήρι της μαμάς μου, ο γιος που δεν είχε και τον λάτρεψε σαν παιδί της. Στην Ερμιόνη που μεγαλώσαμε μαζί, τόσα καλοκαίρια που αγαπήσαμε κι εσύ την απόλαυσες μέχρι το τέλος της ζωής σου. Σήμερα φεύγεις και παίρνεις ένα ακόμη κομμάτι από τα νιάτα μου. Να δω πόσο από μένα θα μείνει;», έγραψε η Ειρήνη Νικολοπούλου.