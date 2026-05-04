Γεωργιάδης για Τσίπρα: Είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της νεότερης ιστορίας μας ιστορίας

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τη μυστική συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει άμεσα τα όσα ειπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό».

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΪ, το οποίο παρουσίασε στοιχεία για το περιεχόμενο των συνομιλιών, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να εξαπολύει «πυρά» προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Λίγο μετά την προβολή, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού. Τον χαρακτήρισε «φοβερό ψεύτη» και υποστήριξε πως πρόκειται «μακράν για τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα της νεότερης ιστορίας της χώρας», ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα το 2014 αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ του @SkaitvGR των κ. Βαρβιτσιώτη/Δενδρινού, ότι την ίδια ακριβώς ώρα που έλεγε στον κόσμο τα “go back madame Merkel”, «θα καταργήσουμε τα Μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο», και «ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι Αγορές», την ίδια ακριβώς στιγμή ζήτησε και είδε κρυφά στο γραφείο του τον Πρέσβη και του είπε:

«Το άγνωστο ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2015: Μετάφερε στο Βερολίνο ότι θα συνεργαστούμε. Ο Πίτερ Σόοφ, γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά την δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν».

Ο @atsipras είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της Νεωτέρας μας ιστορίας! Φοβερός ψεύτης!»