ΠΑΣΟΚ για πιθανή αποχώρηση Ryanair: Από τον “κόμβο των Βαλκανίων” στον κίνδυνο αποσύνδεσης η Θεσσαλονίκη

Η έντονη φημολογία γύρω από ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Αεροδρόμιο Μακεδονία» επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, η Κ. Σπυριδάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τουρισμού, ο Αν. Νικολαΐδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών, και η Ρ. Θρασκιά, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζουν ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή επιχειρηματική διαφορά, αλλά ως εξέλιξη με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία και τον τουρισμό.

Χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι μια πιθανή αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια δεκάδων αεροπορικών συνδέσεων, επηρεάζοντας άμεσα την κινητικότητα, τις τοπικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. «Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο βαρύ πλήγμα για την περιφερειακή συνοχή και τη διεθνή παρουσία της χώρας», σημειώνεται.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και η στάση της κυβέρνησης, με τα στελέχη του κόμματος να κάνουν λόγο για «σιγή ιχθύος» από τα αρμόδια υπουργεία, σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι κατά την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport Greece, το βασικό αφήγημα αφορούσε την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, με στόχο τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε κομβικό σημείο μεταφορών και τουρισμού στα Βαλκάνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σημερινή εικόνα δημιουργεί ανησυχία, καθώς τίθεται υπό αμφισβήτηση ακόμη και η διατήρηση βασικών low-cost συνδέσεων, ενώ ανταγωνιστικά αεροδρόμια της περιοχής ενισχύονται και απορροφούν επιβατική κίνηση.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία –όπως υποστηρίζουν– «φαίνεται να μετατρέπεται σε σύμβαση εγκατάλειψης και αποποίησης ευθυνών», αφήνοντας κρίσιμες αποφάσεις να καθορίζονται αποκλειστικά από ιδιωτικές διαπραγματεύσεις.

Τέλος, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καλούν την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο και μια συνεκτική εθνική στρατηγική για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό.